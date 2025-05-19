Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Дэниэл Тума — Tomas Janata . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Дэниэл Тума — Tomas Janata

Команда Дэниэл Тума в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Tomas Janata, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Tomas Janata, в том матче победу одержали гостьи.