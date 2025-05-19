Смотреть онлайн Дэниэл Тума - Jaroslav Prokupek 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Дэниэл Тума — Jaroslav Prokupek . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Превью матча Дэниэл Тума — Jaroslav Prokupek
Команда Дэниэл Тума в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Jaroslav Prokupek, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Дэниэл Тума, в том матче победу одержали хозяева.