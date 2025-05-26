Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Лажеаденсе - Эспортиво Бенто Гонкалвес 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Гаушу 2: ЛажеаденсеЭспортиво Бенто Гонкалвес, 2 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alviazul.

МСК, 2 тур, Стадион: Estadio Alviazul
Чемпионат Гаушу 2
Лажеаденсе
22'
88'
Завершен
2 : 0
26 мая 2025
Эспортиво Бенто Гонкалвес
Lajeadense icon
22'
Счет после первого тайма 1:0
Lajeadense icon
88'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Esportivo - Угловой
2'
Угловой
Esportivo - Угловой
3'
Угловой
Esportivo - Угловой
3'
Угловой
Esportivo - Угловой
4'
Угловой
Esportivo - Угловой
7'
Угловой
Lajeadense - Угловой
10'
Угловой
Lajeadense - Угловой
13'
Угловой
Esportivo - Угловой
19'
Угловой
Lajeadense - Угловой
22'
Lajeadense - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
58'
Угловой
Lajeadense - Угловой
63'
Угловой
Esportivo - Угловой
71'
Угловой
Esportivo - Угловой
81'
Угловой
Esportivo - Угловой
81'
Угловой
Esportivo - Угловой
87'
Угловой
Esportivo - Угловой
88'
Угловой
Esportivo - Угловой
88'
Lajeadense - 2-ой Гол
90+7'
Угловой
Esportivo - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Лажеаденсе — Эспортиво Бенто Гонкалвес

Статистика матча

Атаки
75
85
Угловые
4
13
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
4
6
Комментарии к матчу
