26.05.2025
Смотреть онлайн Лажеаденсе - Эспортиво Бенто Гонкалвес 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Гаушу 2: Лажеаденсе — Эспортиво Бенто Гонкалвес, 2 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alviazul.
МСК, 2 тур, Стадион: Estadio Alviazul
Чемпионат Гаушу 2
Лажеаденсе
22'
88'
Завершен
2 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
1'
Esportivo - Угловой
2'
Esportivo - Угловой
3'
Esportivo - Угловой
3'
Esportivo - Угловой
4'
Esportivo - Угловой
7'
Lajeadense - Угловой
10'
Lajeadense - Угловой
13'
Esportivo - Угловой
19'
Lajeadense - Угловой
22'
Lajeadense - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
58'
Lajeadense - Угловой
63'
Esportivo - Угловой
71'
Esportivo - Угловой
81'
Esportivo - Угловой
81'
Esportivo - Угловой
87'
Esportivo - Угловой
88'
Esportivo - Угловой
88'
Lajeadense - 2-ой Гол
90+7'
Esportivo - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Статистика матча
Атаки
75
85
Угловые
4
13
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
4
6
