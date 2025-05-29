Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Эспортиво Бенто Гонкалвес - Айморе 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Гаушу 2: Эспортиво Бенто ГонкалвесАйморе, 3 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos
Чемпионат Гаушу 2
Эспортиво Бенто Гонкалвес
Завершен
1 : 3
29 мая 2025
Айморе
21'
22'
41'
74'
Aimore icon
21'
Aimore icon
22'
Esportivo icon
41'
Счет после первого тайма 1:2
Aimore icon
74'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Aimore - Угловой
21'
Угловой
Aimore - Угловой
21'
Aimore - 1-ый Гол
22'
Aimore - 2-ой Гол
36'
Угловой
Aimore - Угловой
41'
Esportivo - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
73'
Угловой
Aimore - Угловой
74'
Aimore - 4-ый Гол
82'
Угловой
Aimore - Угловой
87'
Угловой
Aimore - Угловой
90'
Угловой
Esportivo - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Эспортиво Бенто Гонкалвес — Айморе

Статистика матча

Владение мячом
Эспортиво Бенто Гонкалвес Эспортиво Бенто Гонкалвес
43%
Айморе Айморе
57%
Атаки
65
69
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
4
7
Игры 3 тур
06.08.2025
Айморе
2:0
Лажеаденсе
Завершен
06.08.2025
Гамбурго
5:1
Грамаденси
Завершен
01.08.2025
Лажеаденсе
0:1
Айморе
Завершен
01.08.2025
Веранополис
2:1
Пасу-Фунду РС
Завершен
31.07.2025
ГЕ Баже
0:0
Интер де Санта Мария
Завершен
30.07.2025
Грамаденси
0:0
Гамбурго
Завершен
Комментарии к матчу
