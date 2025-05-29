29.05.2025
Смотреть онлайн Эспортиво Бенто Гонкалвес - Айморе 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Гаушу 2: Эспортиво Бенто Гонкалвес — Айморе, 3 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos.
МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos
Чемпионат Гаушу 2
Завершен
1 : 3
29 мая 2025
Айморе
21'
22'
41'
74'
Текстовая трансляция
19'
Aimore - Угловой
21'
Aimore - Угловой
21'
Aimore - 1-ый Гол
22'
Aimore - 2-ой Гол
36'
Aimore - Угловой
41'
Esportivo - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
73'
Aimore - Угловой
74'
Aimore - 4-ый Гол
82'
Aimore - Угловой
87'
Aimore - Угловой
90'
Esportivo - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3
Превью матча Эспортиво Бенто Гонкалвес — Айморе
Статистика матча
Владение мячом
57%
Атаки
65
69
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
4
7
