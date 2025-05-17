Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Дэниел Муравски — Давид Полозцански . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени .

Превью матча Дэниел Муравски — Давид Полозцански

Команда Дэниел Муравски в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Давид Полозцански, в том матче победу одержали гостьи.