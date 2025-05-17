Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Mariusz Koczyba — Mariusz Baron . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

Превью матча Mariusz Koczyba — Mariusz Baron

Команда Mariusz Koczyba в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Mariusz Baron, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Mariusz Koczyba, в том матче победу одержали хозяева.