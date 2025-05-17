Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Wiekiera Arkadiusz — Lukasz Latala . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Wiekiera Arkadiusz — Lukasz Latala

Команда Wiekiera Arkadiusz в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Lukasz Latala, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Wiekiera Arkadiusz, в том матче победу одержали хозяева.