17.05.2025

Смотреть онлайн Wiekiera Arkadiusz - Lukasz Latala 17.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияТТ Cup: Wiekiera ArkadiuszLukasz Latala . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
ТТ Cup
Wiekiera Arkadiusz
Завершен
3 : 2
17 мая 2025
Lukasz Latala
Смотреть онлайн
Превью матча Wiekiera Arkadiusz — Lukasz Latala

Команда Wiekiera Arkadiusz в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Lukasz Latala, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Wiekiera Arkadiusz, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
Lukasz Latala
Wiekiera Arkadiusz
3 побед
2 побед
60%
40%
31.05.2025
Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
3:1
Lukasz Latala
Lukasz Latala
Обзор
29.05.2025
Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
3:2
Lukasz Latala
Lukasz Latala
Обзор
26.05.2025
Lukasz Latala
Lukasz Latala
3:2
Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
Обзор
16.05.2025
Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
0:3
Lukasz Latala
Lukasz Latala
Обзор
16.05.2025
Lukasz Latala
Lukasz Latala
2:3
Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
Обзор
Комментарии к матчу
