Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Martin Stusek — David Jicha . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .

Превью матча Martin Stusek — David Jicha

Команда Martin Stusek в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда David Jicha, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Martin Stusek, в том матче победу одержали хозяева.