Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Damian Bucko — Rafal Ucinski . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Damian Bucko — Rafal Ucinski

Команда Damian Bucko в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Rafal Ucinski, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Damian Bucko, в том матче победу одержали хозяева.