Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Томас Воржишек — Филип Чернота . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .

Превью матча Томас Воржишек — Филип Чернота

Команда Томас Воржишек в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Филип Чернота, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Филип Чернота, в том матче победу одержали хозяева.