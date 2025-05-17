Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Dominik Lafek — Martin Topol . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени .

Превью матча Dominik Lafek — Martin Topol

Команда Dominik Lafek в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Dominik Lafek, в том матче победу одержали хозяева.