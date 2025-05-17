Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Pawel Kos — Fabian Sikora . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Pawel Kos — Fabian Sikora

Команда Pawel Kos в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Fabian Sikora, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Fabian Sikora, в том матче победу одержали гостьи.