Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Krzysztof Juszczyk — Piotr Gumulinski . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Krzysztof Juszczyk — Piotr Gumulinski

Команда Krzysztof Juszczyk в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Piotr Gumulinski, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 мая 2025 на поле команды Krzysztof Juszczyk, в том матче победу одержали хозяева.