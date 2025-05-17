Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : David Sochor — Adam Kosacky . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .

Превью матча David Sochor — Adam Kosacky

Команда David Sochor в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Adam Kosacky, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды David Sochor, в том матче победу одержали хозяева.