Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Марер Кулисек — Petr Kotrbaty . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .

Превью матча Марер Кулисек — Petr Kotrbaty

Команда Марер Кулисек в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Petr Kotrbaty, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 мая 2025 на поле команды Petr Kotrbaty, в том матче победу одержали гостьи.