Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Адриан Фабис — Иржи Шкрла . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени .

Превью матча Адриан Фабис — Иржи Шкрла

Команда Адриан Фабис в последних 10 матчах одержала 10 побед и проиграла 0 матчей. Команда Иржи Шкрла, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 мая 2025 на поле команды Адриан Фабис, в том матче победу одержали хозяева.