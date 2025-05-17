Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Tomas Pelikan — Radim Jaros . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени .

Превью матча Tomas Pelikan — Radim Jaros

Команда Tomas Pelikan в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 мая 2025 на поле команды Tomas Pelikan, в том матче победу одержали хозяева.