Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Martin Huk — Vratislav Petracek . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Martin Huk — Vratislav Petracek

Команда Martin Huk в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Vratislav Petracek, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 9 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Vratislav Petracek, в том матче победу одержали хозяева.