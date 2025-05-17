Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Marek Sedlak — Жири Лоуда . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Marek Sedlak — Жири Лоуда

Команда Marek Sedlak в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Жири Лоуда, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 мая 2025 на поле команды Жири Лоуда, в том матче победу одержали гостьи.