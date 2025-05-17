Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Matous Klimenta — Jan Mecl Jr. . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Matous Klimenta — Jan Mecl Jr.

Команда Matous Klimenta в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Jan Mecl Jr., сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Jan Mecl Jr., в том матче победу одержали гостьи.