Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Ladislav Hendrych — Петр Малы . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени .

Превью матча Ladislav Hendrych — Петр Малы

Команда Ladislav Hendrych в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Петр Малы, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 мая 2025 на поле команды Петр Малы, в том матче победу одержали хозяева.