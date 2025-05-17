17.05.2025
Смотреть онлайн Давид Полозцански - Мартин Марчлевский 17.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Давид Полозцански — Мартин Марчлевский . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
2 : 3
17 мая 2025
Превью матча Давид Полозцански — Мартин Марчлевский
История последних встреч
Давид Полозцански
Мартин Марчлевский
0 побед
1 победа
0%
100%
17.05.2025
Давид Полозцански
0:3
Мартин Марчлевский
Комментарии к матчу