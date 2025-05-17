Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Roman Wiza — Krzysztof Juszczyk . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени .

Превью матча Roman Wiza — Krzysztof Juszczyk

Команда Roman Wiza в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Krzysztof Juszczyk, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Krzysztof Juszczyk, в том матче победу одержали гостьи.