Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Адриан Елиаш — Давид Полозцански . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени .

Превью матча Адриан Елиаш — Давид Полозцански

Команда Адриан Елиаш в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Адриан Елиаш, в том матче победу одержали хозяева.