Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Mariusz Baron — Piotr Gumulinski . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

Превью матча Mariusz Baron — Piotr Gumulinski

Команда Mariusz Baron в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Piotr Gumulinski, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Mariusz Baron, в том матче победу одержали гостьи.