Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Pawel Kos — Rafal Ucinski . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Pawel Kos — Rafal Ucinski

Команда Pawel Kos в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Rafal Ucinski, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Pawel Kos, в том матче победу одержали гостьи.