Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Адриан Елиаш — Дэниел Муравски . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча Адриан Елиаш — Дэниел Муравски

Команда Адриан Елиаш в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Дэниел Муравски, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Адриан Елиаш, в том матче победу одержали гостьи.