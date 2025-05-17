Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Мартин Марчлевский — Дэниел Муравски . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени .

Превью матча Мартин Марчлевский — Дэниел Муравски

Команда Мартин Марчлевский в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Дэниел Муравски, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Дэниел Муравски, в том матче победу одержали гостьи.