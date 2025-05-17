Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Mariusz Koczyba — Krzysztof Juszczyk . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Mariusz Koczyba — Krzysztof Juszczyk

Команда Mariusz Koczyba в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Krzysztof Juszczyk, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Krzysztof Juszczyk, в том матче победу одержали гостьи.