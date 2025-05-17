Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Адриан Елиаш — Мартин Марчлевский . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Адриан Елиаш — Мартин Марчлевский

Команда Адриан Елиаш в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Мартин Марчлевский, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Адриан Елиаш, в том матче победу одержали гостьи.