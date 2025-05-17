Фрибет 15000₽
17.05.2025

Смотреть онлайн David Jicha - Филип Чернота 17.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияТТ Cup: David JichaФилип Чернота . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени .

МСК
ТТ Cup
David Jicha
Завершен
3 : 2
17 мая 2025
Филип Чернота
Смотреть онлайн
Превью матча David Jicha — Филип Чернота

Команда David Jicha в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Филип Чернота, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Филип Чернота, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

David Jicha
David Jicha
Филип Чернота
David Jicha
3 побед
3 побед
50%
50%
01.06.2025
Филип Чернота
Филип Чернота
2:3
David Jicha
David Jicha
31.05.2025
David Jicha
David Jicha
1:3
Филип Чернота
Филип Чернота
28.05.2025
Филип Чернота
Филип Чернота
0:3
David Jicha
David Jicha
18.05.2025
David Jicha
David Jicha
1:3
Филип Чернота
Филип Чернота
15.05.2025
David Jicha
David Jicha
1:3
Филип Чернота
Филип Чернота
