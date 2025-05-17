Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : David Jicha — Филип Чернота . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени .

Превью матча David Jicha — Филип Чернота

Команда David Jicha в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Филип Чернота, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Филип Чернота, в том матче победу одержали гостьи.