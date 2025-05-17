Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Томас Рейн — Pavel Cibik . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени .

Превью матча Томас Рейн — Pavel Cibik

Команда Томас Рейн в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Pavel Cibik, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Томас Рейн, в том матче победу одержали хозяева.