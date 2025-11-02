Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Малави — Чемпионат Малави по футболу. Суперлига : МАФКО — Блю Иглз . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

Превью матча МАФКО — Блю Иглз

Команда МАФКО в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-15. Команда Блю Иглз, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-12. Команда МАФКО в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Блю Иглз забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Блю Иглз, в том матче победу одержали хозяева.