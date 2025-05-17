Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Филип Сикора — Адриан Фабис . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

Превью матча Филип Сикора — Адриан Фабис

Команда Филип Сикора в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Адриан Фабис, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Адриан Фабис, в том матче победу одержали хозяева.