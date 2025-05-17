Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Филип Сикора — Роберт Шимик . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

Превью матча Филип Сикора — Роберт Шимик

Команда Филип Сикора в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Филип Сикора, в том матче победу одержали хозяева.