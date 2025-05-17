Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.05.2025

Смотреть онлайн Кристиан Колодзей - Шимон Спорек 17.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Кристиан КолодзейШимон Спорек . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Кристиан Колодзей
Завершен
1 : 3
17 мая 2025
Шимон Спорек
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Кристиан Колодзей — Шимон Спорек

Команда Кристиан Колодзей в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Шимон Спорек, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Кристиан Колодзей, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Кристиан Колодзей
Кристиан Колодзей
Шимон Спорек
Кристиан Колодзей
3 побед
3 побед
50%
50%
03.06.2025
Кристиан Колодзей
Кристиан Колодзей
3:0
Шимон Спорек
Шимон Спорек
Обзор
18.05.2025
Кристиан Колодзей
Кристиан Колодзей
3:0
Шимон Спорек
Шимон Спорек
Обзор
18.05.2025
Кристиан Колодзей
Кристиан Колодзей
0:3
Шимон Спорек
Шимон Спорек
Обзор
18.05.2025
Кристиан Колодзей
Кристиан Колодзей
2:3
Шимон Спорек
Шимон Спорек
Обзор
17.05.2025
Кристиан Колодзей
Кристиан Колодзей
2:3
Шимон Спорек
Шимон Спорек
Обзор
18.05.2025
Кристиан Колодзей
Кристиан Колодзей
3:0
Шимон Спорек
Шимон Спорек
Обзор
18.05.2025
Кристиан Колодзей
Кристиан Колодзей
0:3
Шимон Спорек
Шимон Спорек
Обзор
18.05.2025
Кристиан Колодзей
Кристиан Колодзей
2:3
Шимон Спорек
Шимон Спорек
Обзор
17.05.2025
Кристиан Колодзей
Кристиан Колодзей
2:3
Шимон Спорек
Шимон Спорек
Обзор
16.05.2025
Кристиан Колодзей
Кристиан Колодзей
3:0
Шимон Спорек
Шимон Спорек
Обзор
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA