Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Кристиан Колодзей — Шимон Спорек . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .

Превью матча Кристиан Колодзей — Шимон Спорек

Команда Кристиан Колодзей в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Шимон Спорек, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Кристиан Колодзей, в том матче победу одержали хозяева.