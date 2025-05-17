Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Адриан Фабис — Томаш Лойтек . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени .

Превью матча Адриан Фабис — Томаш Лойтек

Команда Адриан Фабис в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Томаш Лойтек, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Адриан Фабис, в том матче победу одержали гостьи.