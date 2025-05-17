Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Матеуш Czernik — Maciej Domin . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .

Превью матча Матеуш Czernik — Maciej Domin

Команда Матеуш Czernik в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей. Команда Maciej Domin, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Матеуш Czernik, в том матче победу одержали хозяева.