Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Maciej Domin — Кристиан Колодзей . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Maciej Domin — Кристиан Колодзей

Команда Maciej Domin в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 1 матч. Команда Кристиан Колодзей, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Maciej Domin, в том матче победу одержали гостьи.