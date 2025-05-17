Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Томаш Лойтек — Роберт Шимик . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Томаш Лойтек — Роберт Шимик

Команда Томаш Лойтек в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 мая 2025 на поле команды Томаш Лойтек, в том матче победу одержали хозяева.