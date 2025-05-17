Фрибет 15000₽
17.05.2025

Смотреть онлайн Шимон Спорек - Maciej Domin 17.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Шимон СпорекMaciej Domin . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:50 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Шимон Спорек
Завершен
3 : 0
17 мая 2025
Maciej Domin
Смотреть онлайн
Превью матча Шимон Спорек — Maciej Domin

Команда Шимон Спорек в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Maciej Domin, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Шимон Спорек, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Шимон Спорек
Шимон Спорек
Maciej Domin
Шимон Спорек
1 победа
4 побед
20%
80%
18.05.2025
Шимон Спорек
Шимон Спорек
0:3
Maciej Domin
Maciej Domin
Обзор
18.05.2025
Шимон Спорек
Шимон Спорек
3:1
Maciej Domin
Maciej Domin
Обзор
17.05.2025
Maciej Domin
Maciej Domin
3:2
Шимон Спорек
Шимон Спорек
Обзор
17.05.2025
Шимон Спорек
Шимон Спорек
2:3
Maciej Domin
Maciej Domin
Обзор
16.05.2025
Maciej Domin
Maciej Domin
3:1
Шимон Спорек
Шимон Спорек
Обзор
Комментарии к матчу
