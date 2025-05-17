Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Шимон Спорек — Maciej Domin . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:50 по московскому времени .

Превью матча Шимон Спорек — Maciej Domin

Команда Шимон Спорек в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Maciej Domin, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Шимон Спорек, в том матче победу одержали гостьи.