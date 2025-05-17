17.05.2025
Смотреть онлайн Northwestern State - Новый Орлеан 17.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAA Baseball: Northwestern State — Новый Орлеан . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
NCAA Baseball
Завершен
2 : 3
17 мая 2025
Превью матча Northwestern State — Новый Орлеан
История последних встреч
Northwestern State
Новый Орлеан
0 побед
1 победа
0%
100%
18.05.2025
Northwestern State
11:12
Новый Орлеан
