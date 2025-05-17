Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAA Baseball : Рио-Гранде Воллей — Хьюстон Кристиан . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Рио-Гранде Воллей — Хьюстон Кристиан

Команда Рио-Гранде Воллей в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Рио-Гранде Воллей, в том матче победу одержали гостьи.