Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Каролина — Fayetteville W. . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:34 по московскому времени .

Превью матча Каролина — Fayetteville W.

Команда Каролина в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Каролина, в том матче победу одержали хозяева.