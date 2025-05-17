Смотреть онлайн Вит Кадлец - Адам Клайбер 17.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Серия Звёзд настольного тенниса: Вит Кадлец — Адам Клайбер . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .