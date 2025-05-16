Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Arkadiusz Skupinski — Cezary Pawlik . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Arkadiusz Skupinski — Cezary Pawlik

Команда Arkadiusz Skupinski в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Cezary Pawlik, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 мая 2025 на поле команды Arkadiusz Skupinski, в том матче победу одержали гостьи.