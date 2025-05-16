Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Pawel Polanski — Cezary Pawlik . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .

Превью матча Pawel Polanski — Cezary Pawlik

Команда Pawel Polanski в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Cezary Pawlik, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Pawel Polanski, в том матче победу одержали хозяева.