Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Maciej Lamer — Cezary Pawlik . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

Превью матча Maciej Lamer — Cezary Pawlik

Команда Maciej Lamer в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Cezary Pawlik, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Maciej Lamer, в том матче победу одержали хозяева.