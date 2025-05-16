Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Mateusz Misiak — Milosz Piecowski . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени .

Превью матча Mateusz Misiak — Milosz Piecowski

Команда Mateusz Misiak в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 6 матчей. Команда Milosz Piecowski, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Mateusz Misiak, в том матче победу одержали хозяева.