Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Dariusz Scigany — Maciej Lamer . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени .

Превью матча Dariusz Scigany — Maciej Lamer

Команда Dariusz Scigany в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Maciej Lamer, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Dariusz Scigany, в том матче победу одержали хозяева.